У світі відзначають День молоді

Світова громадськість відзначає Міжнародний день молоді.

Його проголошений згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1999 року, повідомляє Укрінформ.

Уперше Міжнародний день молоді відзначався 12 серпня 2000 року, а ідея про його заснування була запропонована ще в 1991 році молоддю, яка зібралася у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Форум рекомендував, щоб Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів, просування та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями. Окрім того, Міжнародний день молоді покликаний нагадати про роль молодих людей у розвитку і будівництві світу, а також про проблеми, які стоять на цьому шляху.

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Наразі загальновизнаного міжнародного визначення вікової групи "молодь" не існує. Однак для статистичних цілей Організація Об'єднаних Націй визначає «молодь» як осіб віком від 15 до 24 років. За статистикою ООН, на сьогодні налічується 1,2 мільярда молодих людей, що становить 16% світового населення. До 2030 року чисельність молоді, за прогнозами, збільшиться на 7% і досягне майже 1,3 мільярда чоловік.

Свій День молоді є і в Україні – відзначають його в останню неділю червня.