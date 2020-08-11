Міністр оборони Латвії: Нестабільністю у Білорусі може скористатися Росія

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM.

«Важко уявити, що в Білорусі влада може змінитися мирним і демократичним шляхом, в результаті якого біля керма країни встав би президент з проєвропейськими цінностями», - сказав Пабрікс.

Але навіть якщо таке станеться, то, за його словами, «є ймовірність, що Росія такого не допустить». «Ми бачили приклад України: коли відбулася зміна влади, Росія захопила Донбас і Крим. У випадку з Білоруссю це може торкнутися всієї країни», - сказав міністр.

Пабрікс вважає, що в інтересах Росії - слабкий Олександр Лукашенко при владі, який виконує те, що йому кажуть. «Після цих виборів зрозуміло, що білоруське суспільство не хоче жити як раніше. Це робить суттєвим питання про стабільність і існування Білорусі як держави», - відзначив він.

Глава міноборони Латвії наголосив, що політика Росії щодо Білорусі завжди була послідовною і сильною, а Європейський Союз і Захід, на його думку, Білоруссю не особливо цікавилися. «Ми не можемо виключити потік біженців, якщо ситуація у Білорусі загостриться. Якщо почнуться більш масштабні конфлікти, це стане загрозою для всього регіону, тому ситуацію треба оцінювати ширше», - сказав міністр.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці результати і подала скаргу до ЦВК Білорусі.

У ніч на понеділок, 10 серпня, білоруські силовики затримали кілька тисяч людей під час акцій протесту проти фальсифікації виборів.

У ніч на вівторок протести в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників і зачистили район метро "Пушкінська".

Тим часом Тихановська залишила Білорусь і наразі знаходиться у Литві.