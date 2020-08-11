Штати закликали владу Білорусі не застосовувати насильство проти демонстрантів

США глибоко стурбовані ситуацією з виборами в Білорусі й закликають владу країни не перешкоджати мирним зібранням та не застосовувати насильство проти демонстрантів.

Про це заявила прессекретар Білого дому Кейлі Макінені, передає Укрінформ з посиланням на Радиё Свабода.

"Суворі обмеження доступу кандидатів до виборів, заборона на присутність незалежних місцевих спостерігачів, залякування кандидатів від опозиції і затримання мирних демонстрантів і журналістів порушили процес", - сказала Макінені.

Раніше Британія висловила стурбованість антидемократичними діями білоруського керівництва. Представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона підкреслив, що Лондон вважає неприйнятним жорстке придушення протестів.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

Фото: tut.by