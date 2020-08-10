За тиждень винищувачі НАТО в Балтії тричі супроводжував військові літаки РФ

Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО протягом минулого тижня сім разів піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводжувати військові літаки Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«3-9 серпня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі упізнавали і супроводжували військові літаки РФ, що пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

Так, 4 серпня (два випадки) і 6 серпня були ідентифіковані і супроводжені російські літаки моделей Іл-38 (двічі), Су-24, що летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінграда на «материкову» частину РФ або в зворотному напрямку.

Читайте також: Південна Корея розробить власну систему перехоплення ракет

У всіх трьох випадках російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними транспондерами, не підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз в Литви і Естонії.