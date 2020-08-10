Південна Корея розробить власну систему перехоплення ракет

Південна Корея протягом наступних п'яти років планує розробити власну систему перехоплення ракет, подібну до ізраїльського "Залізного куполу".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Yonhap.

Очікується, що фактичне розгортання корейської версії системи протиповітряної оборони Ізраїлю "Залізний купол" розпочнеться наприкінці 2020-х або на початку 2030-х років, заявили представники міністерства оборони Республіки Корея.

Згідно з оборонним проєктом країни на 2021-2025 роки, Південна Корея також офіційно почне процедуру придбання легкого авіаносця в наступному році і виробництво власного винищувача, який перебуває в стадії розробки.

Крім цього, Сеул планує розробити керовані ракети великої дальності "повітря-земля" і "повітря-корабель".

Що стосується Військово-морського флоту країни, то в міноборони заявили, що протягом цього періоду Південна Корея почне будувати 3600-тонні і 4000-тонні підводні човни.

Також Південна Корея планує ввести в експлуатацію військові супутники спостереження та безпілотні літаки спостереження до 2025 року. Протягом цього періоду вона також почне розробку надмалих супутників спостереження для здійснення моніторингу Корейського півострова в режимі реального часу.

Програма міноборони, розрахована на п'ять років, передбачає витрати на суму 300,7 трлн вон ($253 млрд), з них - 100 трильйонів вон виділяються на підвищення обороноздатності, а решта 200 трильйонів вон - на управління Збройними силами.