Південна Корея розробить власну систему перехоплення ракет

Південна Корея розробить власну систему перехоплення ракет

Укрінформ
Південна Корея протягом наступних п'яти років планує розробити власну систему перехоплення ракет, подібну до ізраїльського "Залізного куполу".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Yonhap.

Очікується, що фактичне розгортання корейської версії системи протиповітряної оборони Ізраїлю "Залізний купол" розпочнеться наприкінці 2020-х або на початку 2030-х років, заявили представники міністерства оборони Республіки Корея.

Згідно з оборонним проєктом країни на 2021-2025 роки, Південна Корея також офіційно почне процедуру придбання легкого авіаносця в наступному році і виробництво власного винищувача, який перебуває в стадії розробки.

Крім цього, Сеул планує розробити керовані ракети великої дальності "повітря-земля" і "повітря-корабель".

Що стосується Військово-морського флоту країни, то в міноборони заявили, що протягом цього періоду Південна Корея почне будувати 3600-тонні і 4000-тонні підводні човни.

Читайте також: В ООН вважають, що КНДР розробила мініатюрні ядерні пристрої

Також Південна Корея планує ввести в експлуатацію військові супутники спостереження та безпілотні літаки спостереження до 2025 року. Протягом цього періоду вона також почне розробку надмалих супутників спостереження для здійснення моніторингу Корейського півострова в режимі реального часу.

Програма міноборони, розрахована на п'ять років, передбачає витрати на суму 300,7 трлн вон ($253 млрд), з них - 100 трильйонів вон виділяються на підвищення обороноздатності, а решта 200 трильйонів вон - на управління Збройними силами.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-