Білоруська опозиція заявила, що готова сісти за стіл переговорів з владою

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська та її соратники готові до діалогу з чинною владою щодо масових протестів у країні.

Про це заявила координаторка штабу Тихановської Марія Колеснікова, повідомляє Укрінформ із посиланням на Громадське.

Вона нагадала, що Тихановська звернулась до силовиків, аби ті не застосовували насильство проти мирних демонстрантів.

"Ми готові цьому посприяти. Якщо буде можливість діалогу, ми готові вступити у діалог і намагатися запобігти насильству", — сказала Колеснікова.

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Тим часом МВС Білорусі повідомило, що "міліція у Мінську взяла під контроль ситуацію із акціями протесту".

Офіційний представник МВС Ольга Чемоданова повідомила TUT.BY, що «заходи поки тривають», тому відомості про постраждалих і затриманих будуть до ранку.

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Наразі вже відомо, що як мінімум 4 протестувальники перебувають в реанімації.

Одна особа, за непідтвердженою інформацією, загинула.

Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: Радіо Свобода