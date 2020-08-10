У Бресті та Гомелі почались сутички із силовиками

У Бресті та Гомелі почались сутички із силовиками

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Укрінформ
ОМОН намагається розігнати протестувальників у Бресті та Гомелі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Nexta" та "Нашу Ніву".

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В’їзди машин до центру міст перекриті. 

У Гомелі на вулиці Совєцькій вимкнули світло, а незгодних із перемогою чинного президента Олександра Лукашенка затримує міліція. 

Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.

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Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

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