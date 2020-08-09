В Угорщині перекинувся автобус з туристами, є загиблий

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Poland In.

Аварія сталася на автодорозі М5 поблизу міста Кіскунфелеґаза.

У місцевій поліції заявили, що в автобусі на момент аварії перебувало 46 людей: два водії та 44 пасажири. На місці події загинув 35-річний чоловік, який сидів у передній частині транспортного засобу. Угорські ЗМІ повідомляють про 3 постраждалих у тяжкому стані, серед яких 5-річна дитина.

Згідно з інформацією, яку надав речник Національної служби швидкої допомоги Пал Дьерфі, угорські рятувальники направили до місця аварії вертольоти та 14 машин «швидкої допомоги».

Угорська поліція зазначає, що причина аварії наразі невідома.

Фото: Poland In