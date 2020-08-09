На Житомирщині вантажівка протаранила маршрутку: четверо загиблих

На Житомирщині на автошляху Київ — Ковель 8 серпня вантажівка зіткнулася з маршрутним таксі, внаслідок чого загинули четверо осіб.

Про це повідомили у поліції області, передає Укрінформ.

ДТП трапилася у суботу близько 17-ї години на виїзді з села Грозиного. Попередньо, відбулося лобове зіткнення. Фура «МАН» виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з маршрутним таксі "Фольксваген Крафтер", яке їхало з Києва до смт. Лугини.

У результаті зіткнення загинули 4 людини: водій маршрутки та троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель м. Запоріжжя, отримав травми.

Читайте також: Під Києвом знову сталася смертельна ДТП

Наразі на місці події працюють поліціянт. Триває з’ясування всіх причин та обставин, а також встановлення осіб загиблих.