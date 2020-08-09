У Трампа пильнуватимуть за спробами КНР, Ірану та Росії втрутитися у вибори

Адміністрація президента Дональда Трампа планує уважно пильнувати за можливими спробами втрутитися у вибори з боку Росії, Китаю та Ірану.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

Таким чином лідер США прокоментував заяву директора Національного контррозвідувального безпекового центру США Білла Еваніни щодо можливих загроз для майбутнього виборчого процесу.

"Ми будемо пильнувати їх усіх. Ми будемо дуже обережні", – заявив президент США.

На переконання Трампа, кожна з трьох зазначених країн, в тому числі й Росія, не хоче його перемоги.

"Думаю, остання людина, яку Росія хотіла б бачити в офісі (президента – ред.) – це Дональд Трамп, тому що ніхто не був до Росії жорсткіший, ніж я – ніколи", – сказав він.

Серед ймовірних причин такого ставлення Трамп назвав тиск на союзників по НАТО з вимогою виконувати свої членські зобов’язання, а також зусилля США із зупинки будівництва "Північного потоку-2".

Він також вважає, що Китай та Іран хотіли б обрання його опонента від Демократичної партії Джо Байдена.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

Фото: Білий дім