Україна не дозволить собі втручатися у вибори в США — Президент

Україна не дозволить собі втрутитися в американські вибори та зіпсувати відносини зі Сполученими Штатами Америки.

Як передає Укрінформ, про це у своєму Facebook написав Президент України Володимир Зеленський.

"Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США", - йдеться у дописі.

За його словами, запобігання втягуванню України у внутрішню політику США є питанням нашої національної безпеки.

"Тому вважаю, що громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США, та не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми. Репутація України вартує набагато більше, ніж репутація будь-кого з наших політиків", - підкреслив Глава держави.

При цьому Зеленський висловив сподівання, що таке ж " шанобливе ставлення до нашого суверенного права на внутрішні справи і внутрішній вибір своїх пріоритетів" будуть проявляти й міжнародні партнери України.

Фото: Офіс Президента