На острові Маврикій оголосили НС через аварію танкера та витік нафти

Острів Маврикій оголосив "надзвичайний екологічний стан" у зв’язку з аварією нафтового танкера поблизу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Популярний серед туристів острів Маврикій може сильно постраждати від екологічної катастрофи. У суботу влада острова оголосила екологічний надзвичайний стан через витік нафтопродуктів з танкера, що раніше сів на мілину неподалік від острова

Прем'єр-міністр острівної держави Правінд Джагнот вже звернувся по допомогу до уряду Франції.

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На загрозу масштабної екологічної катастрофи також вказують і екологи. Зокрема місце витоку нафтопродуктів розташоване неподалік від двох заповідних зон. Крім того, токсичні нафтопродукти можуть завдати істотної шкоди кораловим рифам, а також забруднити лагуни та піщані пляжі острова.

Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour le renflouage des navires échoués, c’est ainsi que j’ai sollicité l’aide de la #France à @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/30m2pQzEy4 — Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) August 7, 2020

Слід зазначити, що танкер Wakashio ще 25 липня сів на мілину поблизу південно-східної частини острова Маврикій. На борту судна на момент аварії було близько чотирьох тисяч тонн нафтопродуктів. 20 членів екіпажу вдалося перевезти в безпечне місце. Вилив нафтопродуктів розпочався 6 серпня через появу тріщин у корпусі судна, уточнює інформагенція dpa.

У компанії, якій належить судно, запевнили, що було зроблено багато спроб обмежити масштаби екологічної катастрофи, але на заваді стали несприятливі погодні умови та високі хвилі в океані. Вони також принесли свої вибачення мешканцям Маврикія.

Як відомо, економіка острова практично повністю залежить від туризму та риболовлі. Однією з принад острова є його чудові пляжі та коралові рифи, що вважаються одними з найгарніших у світі.