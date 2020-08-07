У США нарахували понад 5 мільйонів інфікованих COVID-19

Кількість американців, заражених коронавірусом, перевищила 5 мільйонів.

Про це повідомляє Укрінформ із посланням на онлайн-лічильник Worldometer, який веде глобальну статистику захворюваності на COVID-19.

Станом на ранок 7 серпня (за київським часом), за даними Worldometer, у США підтверджено 5 млн 32 тис. 179 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 162 тис. 80 летальних.

Загалом від початку епідемії від COVID-19 вилікувалися 2 млн 576 тис. 668 американців. Кількість активних випадків зараз становить 2 млн 292 тис. 707.

У всьому світі виявлено 19 млн 257 тис. 649 випадків COVID-19. Унаслідок захворювання померли 717 тис. 687 осіб, одужали - 12 млн 357 тис. 654.