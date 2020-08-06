У Нью-Йорку встановлять "карантинні" КПП на мостах та в тунелях

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що на в'їздах до Нью-Йорка будуть встановлені контрольно-пропускні пункти, що допоможуть стежити за дотриманням карантину тих, хто приїжджає в місто з інших штатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New York Post. КПП встановлять на основних мостах і в тунелях на в'їзді в місто. Як зазначається, у разі порушення двотижневого карантину американців оштрафують на 10 тисяч доларів. Читайте також: Трамп може тиснути на вчених, аби отримати вакцину від COVID-19 до виборів – NYT На даний момент правила двотижневого карантину через COVID-19 діють в 35 штатах. Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 6 серпня у світі зафіксовано понад 18,9 мільйонів випадків коронавірусу COVID-19. Лідером у світовій статистиці за кількістю випадків COVID-19 є США. Там зафіксовано 4 973 568 заражень і 161 601 смертей.