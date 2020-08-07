Канада виділяє Лівану майже $4 мільйони гумдопомоги

Влада Канади прийняла рішення виділити 5 млн канадських доларів (близько 3,8 млн дол. США) для підтримки потерпілих унаслідок вибухів у порту Бейрута.

Про це заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Перші дні гуманітарної катастрофи найважливіші, й Канада прийде на допомогу. Ці кошти забезпечать притулком, чистою водою, ліками й речами першої потреби тих, хто цього потребує”, - сказала Гулд.

У канадському МЗС додали, що 1,5 млн дол. з цих коштів негайно буде передано гуманітарним партнерам, у тому числі ліванському Червоному Хресту, для забезпечення нагальних потреб потерпілих.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута внаслідок потужних вибухів загинули 157 осіб, близько 5 тис. дістали поранення. Рятувальники розшукують ще понад сто зниклих безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА