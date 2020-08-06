У Польщі виявили рекордну кількість випадків COVID-19 за добу

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про 726 підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу, що є рекордом на сьогодні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

За останні 24 години зафіксовано 18 летальних випадків від хвороби.

Загалом коронавірусом у Польщі було заражено 49 515 людей. Померло 1 774 людини.

Раніше Міністерство охорони здоров'я країни повідомляло, що за останні 24 години від коронавірусу одужала 321 людина. Загалом з початку епідемії вилікували 35 642 пацієнтів.

Перший випадок коронавірусу в Польщі зафіксовано 4 березня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 6 серпня у світі зафіксовано понад 18,9 мільйонів випадків коронавірусу.

Фото: AA