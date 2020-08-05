У Польщі виявили 640 нових випадків COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

Загалом у ​​Польщі на коронавірус захворіли 48 789 осіб, 35 311 одужали. 1 756 осіб померли через хворобу.

Речник МОЗ Войцєх Андрусєвич заявив, що основними джерелами інфікування коронавірусом у Польщі є сім’ї шахтарів у Сілезькому регіоні.

Він також додав, що найближчими днями можна очікувати, що нових випадків COVID-19 прибуватиме на рівні 500-600 на добу.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 серпня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 18 704 421 особу. 11 917 803 особи одужали, 704 370 померли.

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