Ексспівробітник ОБСЄ пояснив, навіщо Росії применшувати роль НАТО

Росія завжди хотіла применшити роль НАТО, а також щоб всі західні європейські країни зробили свої ставки на ОБСЄ, а не на Північноатлантичний альянс.

Таку думку висловив співробітник пресцентру ОБСЄ в Україні у 2015 році Ніколаус фон Твікель у програмі «Насправді: СВІТ» на телеканалі «ДІМ», передає Укрінформ.

«Оскільки війна на Донбасі наразі не в «гарячій» фазі і конфлікт загалом набагато зменшився, хоча він так само далекий від вирішення, та однак, я вважаю, що таких кроків, як у 14-му році, ми більше не спостерігаємо. Хоча загалом ставлення Росії до ОБСЄ не змінилося: Росія вбачає в ОБСЄ дуже важливий майданчик (і з цим можна погодитися - це важливий майданчик, звісно). Але з точки зору Москви, ОБСЄ повинна змінювати роль у сфері безпеки в Європі, змінювати роль НАТО: Росія завжди хотіла применшити роль НАТО і хотіла б, щоб всі західні європейські країни зробили свої ставки на ОБСЄ, а не на НАТО. Це факт», - сказав фон Твікель, відповідаючи на запитання: «Яка позиція Росії всередині ОБСЄ зараз і в 2014 році?».

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Він також наголосив, що функція Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі дуже важлива. «По-перше, тому що це єдина міжнародна місія, яка там присутня в такій кількості, і що у них є досить багато кадрів, які можна висилати в кризові ситуації, в точки в непідконтрольних районах Донбасу, куди інші, особливо українська влада, не мають доступу», - сказав фон Твікель.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня делегація РФ під час Форуму співробітництва у сфері безпеки і Постійної ради ОБСЄ зробила демарш і покинула засідання.