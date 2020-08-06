США звинуватили Росію у пропаганді та дезінформації – звіт Держдепу

Росія веде дезінформаційну і пропагандистську кампанії та використовує різноманітні підходи для просування своїх інтересів, зокрема на тлі пандемії коронавірусу у світі, заявляє Держдеп США у новому звіті.

Про це йдеться у дослідженні "Основи російської екосистеми дезінформації і пропаганди", повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Опублікована доповідь має 77 сторінок і зосереджується, зокрема, на тому, що російський уряд використовує канали пропаганди для просування дезінформації щодо пандемії коронавірусу під час її поширення по всьому світу.

У доповіді зазначається, що "екосистема дезінформації та пропаганди РФ" складається з п'яти основних стовпів: офіційні урядові канали зв’язку, міжнародне мовлення, фінансоване державою, розробка проксі-джерел, використання соцмереж як зброї та дезінформація у кіберпросторі.

"Кремль несе пряму відповідальність за культивування цієї тактики та платформ як частини свого підходу до використання інформації як зброї", - йдеться у звіті.

Як зазначається у звіті, Росія "втілила у життя концепцію постійної змагальної конкуренції в інформаційному середовищі, заохочуючи розвиток дезінформаційної та пропагандистської екосистеми, яка дозволяє застосовувати різноманітні та дублюючі підходи, що підсилюють одне одного, навіть коли окремі повідомлення всередині системи здаються суперечливими".

У документі згадуються сім сайтів та організацій, які розповсюджують дезінформацію - The Strategic Culture Foundation Global Research, New Eastern Outlook, News Front, SouthFront, Katehon та Geopolitica.ru.

Наголошується, що у період між лютим та квітнем 2020 року вищезазначені сайти та організації розповсюджували критичну інформацію щодо Сполучених Штатів, зокрема про спалах COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що країна готова виплатити 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, причетних до незаконного кібернетичного втручання в американські вибори.