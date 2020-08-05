Франція надсилає до Лівану загін цивільної безпеки через вибухи в Бейруті

Франція надасть Лівану допомогу у ліквідації наслідків потужних вибухів, що сталися напередодні у порті Бейрута.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив у Фейсбуці президент Франції Еммануель Макрон.

«Ми перекидаємо до Лівану підрозділ цивільної безпеки, а також декілька тонн медичних матеріалів», - заявив президент Франції.

Він також повідомив, що до Бейрута якнайскоріше відбувають лікарі з надання невідкладної медичної допомоги, щоб посилити спроможності місцевих лікарень.

Читайте також: Бейрут оголосили зоною лиха й запровадили надзвичайний стан

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту ліванської столиці внаслідок потужних вибухів в порту загинули щонайменше 100 людей, ще близько 4 тис. зазнали поранень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА