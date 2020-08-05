Українців, які порушили карантин в Естонії, можуть депортувати з країни

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу пропонує висилати з країни заробітчан з України, які порушили правила самоізоляції та не перебували на ній упродовж 14 днів.

Про це пише портал ERR.

"Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені на них штрафи потрібно стягнути", — зазначив міністр.

За словами Рейнсалу, для того, щоб кількість таких випадків не збільшувалася, держава повинна мати можливість контролювати та карати порушників. Він додав, що існує не так багато обмежень, пов'язаних з коронавірусом, відтак до них потрібно ставитися серйозно.

Раніше за покарання українських заробітчан, а також їхніх роботодавців, які порушують правила карантину, повідомив і міністр внутрішніх справ Естонії Март Гельме.

Нагадаємо: умовою в'їзду українців до Естонії є обов'язок роботодавця організувати їхню самоізоляцію. За її порушення передбачені різні санкції. Іноземця можна вислати з Естонії, покарати роботодавця штрафом до 32 000 євро або навіть порушити кримінальну справу.

Водночас Департамент охорони здоров'я щодо жителів Естонії та іноземців, які прибувають до країни, може накласти штраф у розмірі до 9600 євро за невиконання зобов'язання і порушити справу про проступок за порушення карантинних вимог.