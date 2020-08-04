У Мельбурні на шість тижнів ввели комендантську годину через COVID-19

В австралійському місті Мельбурн, штат Вікторія, запровадили комендантську годину до 13 вересня через спалах COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Комендантська години діятиме з 20-ї години вечора до 5-ї ранку. В разі недотримання правил, порушникам загрожує штраф в 1 777 доларів США. Міська влада також закриває всі магазини, окрім супермаркетів, аптек та крамниць з продажу алкоголю. Проте це рішення набере чинності лише з четверга.

Раніше у Мельбурні вже запровадили масковий режим у громадських місцях.

У штаті Вікторія вже зареєстровано 6 500 нових випадків коронавірусу, з яких 429 за минулу добу. Загалом в Австралії налічується 18 000 людей, хворих на COVID-19.

Як раніше повідомляв Укрінформ, менш як 10% населення світу вже перехворіло на коронавірусну хворобу. Станом на ніч 4 серпня у світі зареєстровано 18 389 592 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 11 617 017 осіб одужали, 695 459 - померли.

Фото: АА