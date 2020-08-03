Лукашенко переможе на виборах, але будуть протести – експерт

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко буде оголошений переможцем на президентських виборах 9 серпня, однак це може викликати масові протеси.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив білоруський політичний оглядач, засновник консалтингового агентства Sense Analytics Артем Шрайбман.

"Якщо під перемогою ми розуміємо цифри, які оголосить ЦВК, то, звичайно, буде оголошена перемога Лукашенка з результатом у діапазоні 70–80%. Це не піддається жодним сумнівам", - заявив експерт.

Водночас, додав він, питання полягає у тому – "що буде далі?".

"Зрозуміло, будуть протести. Але, на мою думку, чаша терезів схиляється більше на бік силовиків, держави. Мені здається, що у них сил вистачить, враховуючи нинішній розмах і ступінь радикальності протесту – це все-таки поки що не український Майдан. Люди не готові чинити опір силовикам", - зазначив Шрайбман.

При цьому, якщо дії білоруської влади "будуть непослідовними, надто брутальними чи ж, навпаки, занадто м’якими", то це може "дати протестові друге дихання і стати тригером для нових виступів і неконтрольованого розвитку ситуації".

"Однак ці варіанти мені здаються менш імовірними, ніж грубе, але успішне для влади придушення активності людей на площах. Думаю, базовий сценарій – саме такий, але від нього, звичайно, можливе відхилення", - заявив політичний оглядач.

Він також вважає, що Захід не визнає вибори у Білорусі 9 серпня демократичними, "як не визнавав і всі попередні голосування". "Заяви за результатами виборів будуть набагато жорсткіші, ніж у минулому. У нас уже є політв’язні, до голосування не допущено популярних кандидатів. Але я не знаю, чи будуть санкції. Щоб зараз «заслужити» санкції, білоруській владі треба зробити набагато більше, ніж вона робила раніше", - зазначив Шрайбан.

За словами експерта, наразі ситуація змінилася, і зокрема, "на Заході побоюються ізолювати Лукашенка, аби він не побіг до Путіна по підтримку". "Крім того, у Європі є відчуття, що санкції не працювали раніше, тому немає сенсу їх ще раз застосовувати, аби просто зіпсувати відносини на кілька років. Однак якесь замороження дипломатичного чи фінансового характеру, скоріш за все, буде", - повідомив політичний оглядач.

Він вказав також на те, що Москва зацікавлена "саме в тому сценарії, який зараз розгортається в Білорусі – максимальне внутрішнє напруження, максимально можливі репресії, які закінчаться охолодженням відносин Білорусі й Заходу та більш вразливим Лукашенком після завершення кампанії".

"Москва не зацікавлена в зміні влади у Білорусі: зрозумілий та передбачуваний Лукашенко – набагато простіший Кремлю, ніж будь-який інший неочікуваний кандидат, і тим більше, той, хто прийшов на хвилі революції", - додав він.

Щодо змін у відносинах мі Білоруссю та Україною після виборів 9 серпня, то їх експерт не очікує.

"Змін у відносинах між Білоруссю та Україною я не очікую, оскільки вони – доволі прагматичні, а інтереси обох сторін зрозумілі й не зміняться після виборів. Якщо й буде якась зміна, то в бік більшої зацікавленості Білорусі в Україні. Адже, якщо європейський вектор якимось чином обріжеться, а Білорусь все одно буде зацікавлена в диверсифікації своєї торгівлі та забезпечення енергетичної незалежності, то Білорусь зверне більше уваги на Україну", - заявив Шрайбман.

Більш детально читайте в інтерв'ю на сайті Укрінформу.