Кремль уперше вирішив не підтримувати Лукашенка на виборах — екскандидат у президенти Білорусі

Росія вирішила зайняти позицію нейтралітету і не підтримувати жодного з кандидатів у президенти Білорусі, зокрема і чинного главу держави Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю hromadske розповів опозиційний екскандидат на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало.

«І для Росії є серйозне питання: чи підтримати Лукашенка і розсваритися з білоруським народом на майбутнє, адже немає поки гарантії, що його переоберуть. Або навпаки, підтримати білоруський народ — це теж складно, оскільки є купа різних домовленостей з Лукашенко, зобов'язаностей», — вважає Цепкало.

Він додав, що на цих виборах Москва зайняла єдину правильну позицію у такі ситуації і не підтримала жодного з кандидатів.

«При чому не висловлює своєї підтримки не лише офіційний Кремль, а й більш незалежні політики у Держдумі. Єдине, коли узяли "вагнерівців" (33 найманців приватної військової компанії «Вагнера», які, за версією слідства, приїхали дестабілізувати ситуацію перед виборами — ред.), Затулін сказав, що це маразм і що стоїть взагалі питання про неадекватність Лукашенка. Він висловився не надто дипломатично, але близько до офіційної позиції Москви», — вважає опонент Лукашенка.

Як повідомляв Укрінформ, один з кандидатів у президенти Білорусі, якого не допустили до виборів, Володимир Цепкало, поїхав до України і перебуває в Києві.

Цепкало розглядався як один з головних конкурентів Лукашенка на виборах 9 серпня. Однак 14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував його кандидатом у президенти - за офіційною версією, через брак достовірних підписів, поданих на його підтримку. Ініціативна група Цепкала зібрала понад 200 тисяч підписів, з яких до виборчкомів було здано понад 160 тисяч. Але ЦВК визнала достовірними менше 80 тисяч підписів за необхідних 100 тисячах.

Також кілька ЗМІ опублікували новину про те, що на Цепкала подано заяву в міліцію за фактами "протиправної діяльності" щодо політика. Той нібито не сплатив послуги свого ділового партнера, громадянина Туреччини.

24 липня стало відомо, що Цепкало залишив Білорусь і поїхав до Москви разом з дітьми через побоювання бути затриманим.

Як повідомлялося, вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала і Віктора Бабарика. Останній знаходиться в СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав з країни, бо мав інформацію, що затримають і його.

Після цього головні опозиційні кандидати об'єдналися і підтримали Тихановську. В цілому, незважаючи на численні арешти, реєстрація Тихановської є ​​подією для білоруської політики, тому що чи не вперше у Лукашенка буде на виборах реальний конкурент. Лукашенко керує країною з 1994 року.