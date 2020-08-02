До Києва приїхав екскандидат у президенти Білорусі, який переховувався в РФ - ЗМІ

Один з кандидатів у президенти Білорусі, якого не допустили до виборів, Володимир Цепкало, поїхав до України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал "Настоящее время".

"Білоруський бізнесмен Валерій Цепкало, колишній глава Парку високих технологій у Мінську, якого не допустили до виборів президента Білорусі, виїхав з Москви і перебуває в Києві", - йдеться в повідомленні.

Цепкало розглядався як один з головних конкурентів Лукашенка на виборах 9 серпня. Однак 14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував його кандидатом у президенти - за офіційною версією, через брак достовірних підписів, поданих на його підтримку. Ініціативна група Цепкала зібрала понад 200 тисяч підписів, з яких до виборчкомів було здано понад 160 тисяч. Але ЦВК визнала достовірними менше 80 тисяч підписів за необхідних 100 тисячах.

Також кілька ЗМІ опублікували новину про те, що на Цепкала подано заяву в міліцію за фактами "протиправної діяльності" щодо політика. Той нібито не сплатив послуги свого ділового партнера, громадянина Туреччини.

24 липня стало відомо, що Цепкало залишив Білорусь і поїхав до Москви разом з дітьми через побоювання бути затриманим.

Як повідомлялося, вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Світлана Тихановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала і Віктора Бабарика. Останній знаходиться в СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав з країни, бо мав інформацію, що затримають і його.

Після цього головні опозиційні кандидати об'єдналися і підтримали Тихановську. В цілому, не зважаючи на численні арешти, реєстрація Тихановської є ​​подією для білоруської політики, тому що чи не вперше у Лукашенка буде на виборах реальний конкурент. Лукашенко керує країною з 1994 року.