Польща оштрафувала "Газпром" на €50 мільйонів через Nord Stream 2

Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) оштрафувало "Газпром" майже на 213 млн злотих (еквівалент 50 млн євро) через відсутність співпраці в ході розслідування щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві голови UOKiK Томаша Хрустни на сайті регулятора.

«Ми призначили Газпрому штраф у розмірі майже 213 млн злотих (еквівалент 50 млн євро). Це максимальна санкція, передбачена законодавством (Польщі – ред.) за ненадання інформації, яку вимагає UOKiK», - заявив Хрустни.

За його словами, штраф накладений у зв’язку з ненаданням документів польському органу щодо розслідування будівництва газопроводу Nord Stream 2.

«На початку року ми попросили "Газпром" надати нам договори, укладені його дочірньою компанією, з іншими компаніями, що фінансують будівництво Nord Stream 2. Незважаючи на юридичне зобов'язання співпрацювати з Органом, компанія не надавала таку інформацію навіть після того, як провадження у справі про неспівпрацю, яке мало бути попередженням для компанії, було розпочато ще у травні», - додав він.

Хрустни наголосив, що це умисний вчинок, метою якого було перешкодити розслідуванню порушення законодавства Польщі, держави-члена Європейського Союзу.

Минулого року UOKiK наклало на міжнародну компанію Engie Energie штраф у розмірі 172 млн злотих (майже 45 млн доларів США) за ненадання інформації про проєкт Nord Stream 2, в якому ця компанія брала участь.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

Покладання газогону призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, вони набули чинності в грудні 2019 року.

Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.