Газпром переживає серйозні фінансові проблеми - експерт

Російський газовий монополіст «Газпром» отримав рекордні за 6 років збитки через пандемію коронавірусу й обвал світових цін на вуглеводні.

Про це сказав в ефірі програми «Насправді: Росія» телеканалу «Дім» партнер інформаційно-консалтингового агентства Rusenergy Михайло Крутіхін.

«Продаж газу в Європу впав на 18%, а середня ціна експорту обвалилася на 37%. У результаті на європейському ринку російська компанія недорахувалася половини виручки, отримавши 500 млрд рублів проти трильйона рік тому», - зазначив експерт, говорячи про проблеми Газпрому і неефективну політику Росії у сфері енергетики.

Експерт вважає, що в подальшому Європа зможе обходитися без європейського газу, а Газпром насправді знаходиться у збитковому стані і переживає важкі фінансові проблеми. «Зараз в Європі становище «веселе». Там рекордна заповнюваність підземних сховищ для газу. Вони, доки газ був дешевий, нагнали туди такі обсяги, що вони, напевно, без Газпрому можуть ще рік обійтися, якщо Газпром припинить будь-які поставки. Далі впали ціни. Російський газ на електронному торговельному майданчику продавався за смішною ціною, десь 54 долари за тисячу кубометрів. Це менше ціни газу в районі Нижньовартовська, там, де газ видобувають на російській території», - зазначив Крутіхін.

При цьому експерт висловив думку, що Європа задумується про відмову від викопних видів енергоносіїв.

Читайте також: Вашингтон пригрозив санкціями партнерам Nord Stream 2

За його даними, зараз йдуть дуже серйозні розмови в Європі, зокрема, про те, щоб використати ось цей критичний період пандемії для того, щоб задуматися про субсидування переходу на чисту енергетику.

«Оскільки нафта і газ показали свою ненадійність, то потрібно подумати і про інші джерела отримання енергії від водню до биометана, вітру, сонця і навіть атомної енергії. Провести, нарешті, ту ж декарбонізацію, про яку багато європейських країн говорять. Так що ми зараз стоїмо, можливо, перед початком приходу декарбонізації - відмови від викопних видів енергоносіїв», - пояснив ситуацію в міжнародній енергетичній сфері Крутіхін.