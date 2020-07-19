Вашингтон пригрозив санкціями партнерам Nord Stream 2

Державний секретар США Майк Помпео звернувся до компаній-партнерів російського проєкту Nord Stream 2 і пригрозив компаніям наслідками у разі продовження підтримки проєкту.

Про це повідомляє Державний департамент США у Twitter.

"Це очевидне попередження для компаній, що допомагають та підтримують проєкти шкідливого впливу з боку Росії, який ми не будемо толерувати: йдіть зараз або ризикуйте наслідками", - заявив Помпео.

.@SecPompeo: It’s a clear warning to companies aiding and abetting Russia’s malign influence projects: Get out now, or risk the consequences. pic.twitter.com/ldiOQmAHb9 — Department of State (@StateDept) July 19, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня офіційний Вашингтон оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом запровадження санкцій) російських проєктів Nord Stream 2 та другої нитки "Турецького потоку".

"Ця дія створює вірогідність запровадження санкцій США проти інвестицій та інших видів діяльності, пов'язаної з російськими трубопроводами", - наголосив тоді голова Державного департаменту Майк Помпео.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell та Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща та країни Балтії.