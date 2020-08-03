Науковці дослідили підземелля Святої Софії у Стамбулі

Турецькі науковці провели дослідження підземних систем водостоків Святої Софії в Стамбулі та вивчили можливість відновлення їхнього функціонування.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу з посиланням на інформацію, розповсюджену науковцями університету Фатіх Султан Мехмет, які проводили дослідження.

«Нам слід думати про ці тунелі, як про судини. Якщо ці канали можна буде відновити та налагодити повторне функціонування, ми дамо змогу будівлі дихати», - сказав доцент факультету архітектури та дизайну Хасан Фират Дікер.

Проєкт дослідження підземних споруд Святої Софії розпочався в період, коли вона мала статус музею. Вчені тоді виявили близько 900 метрів підземних водостоків та споруд, система яких розміщена у підземному просторі під Святою Софією. Завдяки цій системі здійснюється вентиляція будівлі, що захищає від надмірної вологості.

«Ми здійснили ренгологічне дослідження. Окрім вже відомих водостоків, нам також вдалося дістатися до місць, в які раніше не можна було потрапити. Ми знайшли нові підземелля», - розповів науковець.

За його словами, якщо існуючі комунікації розчистити, то споруді непотрібне жодне штучне кондиціонування повітря.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею собору Святої Софії у Стамбулі, що дозволяє знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

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Це рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини заявив, що це внутрішнє питання Туреччини й думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії, збудований за імператора Візантії Юстиніана у 537 році, понад тисячу років був найбільшим храмом християнського світу. Після захоплення Константинополя османами та падіння Візантійської імперії 1453 року його перетворили на головну мечеть Османської держави.

Фото: hurriyet.com.tr