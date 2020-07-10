Софійський собор у Стамбулі став мечеттю

Державна рада Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого у Стамбулі.

Про це повідомляє Anadolu.

«Державна рада Туреччини в п'ятницю скасувала рішення уряду країни від 24 листопада 1934 року про статус музею Айя-Софії (Святої Софії)», - йдеться у повідомленні.

Тож Айя-Софія знову використовуватиметься як мечеть.

Будівництво собору Святої Софії розпочалося в 532 році, а освячення відбулося 27 грудня 537 року.

Собор протягом 916 років вважався найбільшим храмом у світі, а після завоювання міста в 1453 році сьомим султаном Мехметом II став головною мечеттю Османської держави.

Айя-Софія століттями вважається символом завоювання столиці Візантійської імперії.

Згідно з рішенням уряду Туреччини за номером 7/1589 від 24 листопада 1934 року, ця пам'ятка Стамбула отримала статус музею.

У 1985 році Айя-Софія була визнана пам'яткою світової спадщини ЮНЕСКО.

Фото: АА