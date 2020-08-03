У Білому домі кажуть, що Штати увійшли у нову фазу епідемії COVID-19

Штати увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу, коли інфекція стала "надзвичайно поширеною" як в сільській місцевості, так і в містах.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".

Як йдеться у заяві координаторки робочої групи Білого дому по боротьбі з коронавірусом Дебори Біркс, яку цитує видання, кількість заражень на коронавірусну інфекцію продовжує зростати в низці районів країни, і представники органів охорони здоров'я працюють з губернаторами над адаптацією заходів до умов кожного штату.

"Ми знаходимося в новій фазі. Нинішня ситуація відрізняється від того, що ми мали в березні та квітні. Вірус надзвичайно поширився як в сільській місцевості, так і в містах... Я звертаюся до всіх жителів сільської місцевості: ви не маєте імунітету і не захищені від цього вірусу", - заявила доктор Дебора Біркс, виступаючи в програмі "Положення в країні" на каналі CNN.

Вона наголосила, що люди, які живуть в сім'ях з кількох поколінь, повинні носити маски навіть удома, щоб захистити людей похилого віку або людей з супутніми захворюваннями.

Зі свого боку помічник міністра охорони здоров'я і соціальних служб адмірал Бретт Жируар також підкреслив важливість носіння масок.

"Якщо ми цього не зробимо, чи не обмежимо скупчення людей в закритих просторах, вірус так і буде поширюватися", - заявив він.

За словами Жируара, носіння масок та уникання скупчень дає такий же результат як і жорсткий карантин.

Нагадаємо: кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі сягнула 18 026 716. Як передає Укрінформ, з посиланням на дані сайту Worldometers, серед 18 026 716 випадків захворювання 688 982 - летальні. 11 334 985 хворих вилікувалися.

США залишаються лідерами серед країн, найбільш постраждалих від COVID-19. Відтак, станом на ранок, 3 серпня, з-поміж 4 813 647 інфікованих, недуга забрала життя 158 365 осіб.