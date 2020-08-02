Маскового режиму в липні дотримувалися 90% американців

Понад 90% відсотків американців у липні носили маски під час перебування у громадських місцях.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані оприлюднив Голос Америки.

Відповідне опитування наприкінці липня провела компанія Morning Consult. За її даними, понад 90% відсотків американців того місяця носили маски у магазинах, парках інших громадських місцях. При цьому 76% опитаних заявили, що прикривали обличчя в усіх випадках, а 16% - одягали маски "іноді". Раніше, на початку квітня, половина опитаних заявляли, що носять маски, і 26% - що носять їх завжди.

"Більш як половина штатів США зробили носіння масок обов'язковим до певної міри", - відзначає у цьому зв’язку Morning Consult.

У публікації також наводяться дані університету Джонса Хопкінса, відповідно до яких у США за липень було зареєстровано понад 25 тисяч смертей пов'язаних із коронавірусом.

За останньою інформацією цієї установи, у США виявлено 4 620 239 випадків COVID-19, у тому числі 154 360 летальних.

Фото: Getty Images