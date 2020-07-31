Від COVID-19 помер екскандидат у президенти США Герман Кейн

У США від коронавірусної хвороби помер соратник Дональда Трампа і колишній кандидат у президенти 74-річний Герман Кейн.

Про це повідомляє BBC.

"Герман Кейн - наш начальник, наш друг, як батько для багатьох з нас - помер", - йдеться у повідомленні, опублікованому на його офіційному сайті.

Як зазначається, хворобу у Кейна діагностували після того, як він взяв участь в мітингу президента Дональда Трампа в Талсі, штат Оклахома 20 червня, де багато людей перебували на близькій відстані один від одного без масок.

Кейна госпіталізували на початку липня.

Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю свого політичного соратника.

«Він був дуже особливою людиною ...і, на жаль, він помер від того, що називається китайським вірусом», - заявив Трамп, виступаючи в Білому домі.

Кейн в 2006 році подолав пізню стадію раку товстої кишки.

Як повідомлялося, станом на ранок 31 липня у світі зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу COVID-19.

Фото: LESLIE GRAHAM/Center for Collaborative Journalism LESLIE GRAHAM