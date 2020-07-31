Від COVID-19 помер екскандидат у президенти США Герман Кейн
Про це повідомляє BBC.
"Герман Кейн - наш начальник, наш друг, як батько для багатьох з нас - помер", - йдеться у повідомленні, опублікованому на його офіційному сайті.
Як зазначається, хворобу у Кейна діагностували після того, як він взяв участь в мітингу президента Дональда Трампа в Талсі, штат Оклахома 20 червня, де багато людей перебували на близькій відстані один від одного без масок.
Кейна госпіталізували на початку липня.
Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю свого політичного соратника.
«Він був дуже особливою людиною ...і, на жаль, він помер від того, що називається китайським вірусом», - заявив Трамп, виступаючи в Білому домі.
Кейн в 2006 році подолав пізню стадію раку товстої кишки.
Як повідомлялося, станом на ранок 31 липня у світі зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу COVID-19.
Фото: LESLIE GRAHAM/Center for Collaborative Journalism LESLIE GRAHAM