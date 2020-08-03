Польська опозиція не змогла оскаржити результати президентських виборів

Опозиційний блок Польщі не зміг оскаржити результати президентських виборів — їх скаргу відмовилися розглядати.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцевий ресурс Onet.

Як пояснив прессекретар суду Олександр Стемпковський, скарга опозиційних представників не має відношення ні до процесу голосування на виборах, ні до визначення по їх підсумками переможця.

Крім того, до скарги не були додані докази, які могли б підтвердити факти, викладені в ній, а ціла низка питань і зовсім належать до компетенції Конституційного суду.

Нагадаємо: всього за результатами виборів президента Польщі в цьому році Верховний суд отримав близько 6000 скарг, 65 з яких були задоволені, але на перебіг виборчих перегонів та результати голосування вони не вплинули.