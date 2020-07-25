Польща може вийти зі Стамбульської конвенції через "суперечності цінностям країни"

Польща розглядає можливість виходу зі Стамбульської конвенції про запобігання насильства щодо жінок і сімейного насильства та боротьбу з ним.

Про це повідомляє ERR.ee

«Польща розглядає можливість виходу з Стамбульської конвенції, оскільки деякі її положення суперечать цінностям країни», - йдеться у повідомленні.

Польща ратифікувала Конвенцію про запобігання насильства щодо жінок і сімейного насильства і боротьбі з ним у 2015 році, коли при владі був попередній уряд.

Однак нинішній уряд дав зрозуміти, що Варшава може вийти з конвенції, оскільки «власні закони країни щодо захисту жінок є більш ефективні».

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За словами заступника міністра державних активів Польщі Януша Ковальського, Конвенція містить «небезпечний ідеологічний шар, який суперечить польському конституційному ладу», тому від неї необхідно відмовитися.

У п'ятницю ввечері у Варшаві тисячі жінок протестували проти цих планів уряду. На їхню думку, відмова від конвенції призведе до легалізації побутового насильства.

Відповідно до Конвенції, традиції, культура і релігія не можуть використовуватися в якості виправдання насильства по відношенню до жінок.

фото: SCANPIX/EPA/RADEK PIETRUSZKA