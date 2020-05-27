ООН квапить Україну з ратифікацією Стамбульської конвенції

ООН закликає Україну прискорити ратифікацію конвенції Ради Європи «Про запобігання та протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (Стамбульська конвенція).

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Представництва ООН в Україні.

«Організація Об'єднаних Націй в Україні закликає парламент України вжити заходів щодо ратифікації Стамбульської конвенції та здійснити кроки, необхідні для створення суспільства, вільного від гендерно-обумовленого насильства», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, насильство щодо жінок та дівчат - це не лише порушення прав людини; воно руйнує життя жінок та їх родин по всій країні.

«В Україні жінки становлять 86% жертв зґвалтувань та 78% постраждалих від домашнього насильства. Руйнівний вплив насильства щодо жінок очевидний; але менш очевидним є шкідливий вплив на сім’ї, громаду, економіку і на розвиток країни в цілому», - йдеться у заяві.

Пандемія COVID-19 змінює спосіб нашого життя - в той час, як ситуація зближує багато сімей, інших вона роз’єднує. У сукупності, під тиском зростання безробіття та фінансових проблем, самоізоляції та відсутності соціальної взаємодії рівень домашнього насильства зростає тривожними темпами, наголошують у Представництві ООН в Україні.

Ще у 2017 році у заключних зауваженнях щодо 8-ї періодичної доповіді України, Комітет із ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW) наголосив на вирішальній ролі законодавчої влади у забезпеченні повного виконання Стамбульської конвенції.

У 2018 році уряд України затвердив Національний план дій щодо виконання рекомендацій, запропонованих у Заключних зауваженнях Комітету. У рекомендації №26 уряд України зобов’язався ввести кримінальну відповідальність за домашнє насильство та прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції. На Міністерство соціальної політики та інші центральні органи виконавчої влади була покладена відповідальність привести нормативно-правові акти органів державної влади щодо боротьби з усіма формами насильства стосовно жінок у відповідність з нормами законодавства та здійснювати громадський контроль за ратифікацією Стамбульської конвенції.

До того, зобов'язання подолання гендерно-обумовленого насильства узгоджується із зобов'язанням уряду у досягненні Цілі сталого розвитку №5, а саме - усунення всіх форм насильства щодо жінок та дівчат у державній та приватній сферах.

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«Ми засуджуємо нещодавні випадки мови ворожнечі та вербального й кібернасильства, спрямовані проти жінок-політиків, державних діячок, захисниць прав людини та гендерної рівності. Адвокація за права жінок та гендерну рівність ні за яких обставин не повинна ставати причиною того, щоб захисники і захисниці прав людини наражались на ризики погроз та нападів. Толерантність до таких проявів насильства сприяє нерівності чоловіків та жінок, а також поширенню гендерних стереотипів, та виправдовує дискримінацію щодо жінок та дівчат, посилюючи гендерно-зумовлене насильство», - зауважили у Представництві.