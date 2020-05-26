У Києві відкрили першу “кризову кімнату” для жертв домашнього насильства

У Києві відкрили першу кімнату кризового реагування для жертв, що постраждали від насильства в родині.

Про це розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда, повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що проєкт реалізовано в рамках спільної між КМДА та Фондом народонаселення ПРООН програми побудови системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству.

«Кризова кімната» для жертв домашнього насильства у Києві / Фото: Офіційний портал Києва

«У жовтні минулого року Київ підписав договір із Фондом народонаселення ПРООН в частині підтримки жінок, дітей та чоловіків, які зазнали гендерно зумовленого насильства. Дуже добре, що ця тема стала відкритою, і про неї почали говорити. Коли ми почали займатися цим процесом, то зрозуміли, що найбільша проблема, яка в нас є, – це коли жінка, часто разом із дитиною, тікає від кривдника, опиняється просто на вулиці, а соціальної послуги, яка мала б надаватися, немає. Для цього, власне, і було створено цю кризову кімнату, яка має стати тимчасовим прихистком для постраждалих від насильства. За час, який постраждалі будуть тут перебувати, вони отримають увесь спектр необхідної допомоги: психологічної, юридичної. Також у кімнаті кризового реагування забезпечують харчуванням та засобами особистої гігієни», – зазначила Хонда.

За її словами, відкриття «кризової кімнати» є одним з етапів формування повноцінної системи протидії насильству. Раніше в столиці запустили цілодобову Службу «Телефон довіри» (044 272-15-00 – з мобільного та 15-00 зі стаціонарного), яка надає психологічну підтримку для постраждалих від домашнього насильства.

У заході також взяли участь заступниця міністра соціальної політики Тетяна Сальнікова та голова Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль.

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Варто зазначити, що адреса кімнати кризового реагування не розголошується з намірів безпеки постраждалих від насильства.

У «кризових кімнатах» працюватиме 4 соціальні працівники, які перебуватимуть там подобово, відповідно до затверджених графіків. Це дасть можливість поселяти постраждалих осіб у будь-який час доби.

Одночасно перебувати у кімнаті кризового реагування можуть 4 дорослих та двоє дітей. Після закінчення граничного строку перебування у «кризовій кімнаті» постраждалу особу можуть влаштувати до притулку чи інших спеціалізованих служб, які надають соціальні послуги постраждалим особам.