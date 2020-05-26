Понад 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства зафіксували цьогоріч у Києві

Від початку року працівники столичної поліції зафіксували понад 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства - це на тисячу більше, ніж за попередній рік.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає Офіційний портал Києва.

«З початку цього року до поліції звернулося 7285 осіб стосовно домашнього насильства. З них постраждалих 6668 жінок та 617 чоловіків. Стосовно кривдників винесено 1260 заборонних приписів та складено 2353 адміністративні протоколи. Але варто розуміти, що збільшення кількості звернень не означає більшої кількості випадків. Просто про це почали активніше говорити, і тема перестала бути забороненою», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що попри побоювання, сплеску домашнього насильства у період карантину не відбулося. Кількість звернень залишається такою ж, як і до карантину.

За словами заступниці голови КМДА, минулого року в столиці стали розбудовувати нову систему протидії домашньому насильству. До цієї ініціативи долучився Фонд народонаселення ПРООН, із яким у жовтні було підписано меморандум про співпрацю. Першим результатом спільної роботи стало відкриття цілодобової служби «телефону довіри» (044-272-15-00 – з мобільного та 15-00 – зі стаціонарного), де психологи надають фахову допомогу постраждалим від домашнього насильства.

Другим кроком стане відкриття першої в Києві кімнати кризового реагування, де жертви можуть тимчасово ізолюватися від кривдника та отримати необхідну допомогу: юридичну та психологічну підтримку, відновлення документів тощо.

Після закінчення граничного строку перебування у «кризовій кімнаті» постраждалу особу може бути влаштовано до притулку чи інших спеціалізованих служб, які надають відповідні соціальні послуги.