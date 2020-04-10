МВС запустило у Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству

Міністерство внутрішніх справ відкрило у месенджері Telegram чат-бот, який допомагає запобігати домашньому насильству.

Про це пресслужба МВС інформує у Telegram.

"Чат-бот #ДійПротиНасильства надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цей чат-бот може допомогти викликати служби допомоги (поліцію та "швидку"), переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі.

Також чат-бот може надати контакти інших служб допомоги, роз’яснити, що таке домашнє насильство та як йому протидіяти, розповісти про повноваження органів і установ, котрі здійснюють заходи для запобігання домашньому насильству.

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Приєднатися до чат-бота можна за посиланням.

Разом із цим Міністерство внутрішніх справ закликає громадян, якщо вони страждають від домашнього насильства або стали свідком цього явища - телефонувати на лінію 102.