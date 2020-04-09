ООН занепокоєна сплеском домашнього насильства в період пандемії

Україна офіційно приєдналася до ініціативи генсека ООН щодо протистояння домашньому насильству в той час, як пандемія змусила більшість людей залишатися вдома.

Про це повідомило в четвер у Facebook Постійне представництво України при ООН.

"Україна приєдналася до 123 країн, які підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо протидії гендерному насильству в період COVID-19", - йдеться в повідомленні.

При цьому в українському постпредстві наголосили: "Ми об‘єдналися заради того, щоб сказати – ні домашньому насильству".

Як заявив генсек ООН у своєму відеозверненні, "за останні тижні, коли економічний та соціальний тиск і страх зростали, у світі спостерігався жахливий глобальний сплеск домашнього насильства".

За його словами, у деяких країнах кількість жінок, які звертаються до служб підтримки, зросла удвічі з початку оголошення карантину через пандемію.

Тим часом місцеві групи підтримки паралізовані через карантинні обмеження, або не мають коштів. Кризовий стан також переживають притулки для постраждалих від домашнього насильства, зауважив Гутерріш.

"Я закликаю всі уряди зробити так, щоби заходи запобігання й уникнення насильства над жінками стали ключовою частиною їхніх національних планів реагування на COVID-19", - наголосив генсек ООН.

Він уточнив, що це означає збільшення інвестицій в онлайн-сервіси та організації громадянського суспільства, переслідування кривдників у судовому порядку, організацію мереж попередження про насильство в аптеках і продуктових магазинах.

"Разом ми можемо й повинні запобігати насильству скрізь – від воєнних зон до людських помешкань в той час, як ми докладаємо зусиль для перемогти COVID-19", - підкреслив генеральний секретар ООН.