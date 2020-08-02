У Південній Кореї арештували лідера релігійної секти за розповсюдження COVID-19

У Південній Кореї заарештовано лідера церкви Shincheonji за те, що та перешкоджає боротьбі з вірусами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє гонконзька South China Morning Post.

Лі Ман Хі, лідер спірної релігійної групи, яка стала осередком спалаху коронавірусу на ранніх стадіях його розповсюдження в лютому, був затриманий у суботу вранці за підозрою «у перешкоді зусиллям уряду стримувати розповсюдження вірусу».

Лі звинувачують у віддані церковним чиновникам наказу приховувати особисті дані послідовників, перешкоджаючи простеженню контактів інфікування органами охорони здоров'я країни. Також його звинувачують у розтраті 5,6 млрд вонів (4,69 млн дол) церковних фондів та підбуренні послідовників знищувати звинувачуючі докази проти нього. Незважаючи на літній вік Лі (йому 88 роки), суд заявив, що він є достатньо здоровим, щоб витримати суд і перебувати під вартою в ізоляторі. У п’ятницю пройшли перші досудові слухання, які тривали 10 годин.

Арешт Лі відбувся після затримання раніше цього тижня трьох високопоставлених церковних чиновників за порушення закону країни про боротьбу з інфекційними захворюваннями та перешкоджання правосуддю.

Їм, зокрема, закидають введення в оману органів охорони здоров’я шляхом фальсифікування документів, які дали б змогу точно визначити кількість послідовників церкви (їх, як вважається, близько 215 тисяч) та місць, якими вони користувалися для зустрічей на ранніх стадіях спалаху в лютому.

Церква Shincheonji пов'язана з більш ніж 5200 коронавірусними інфекціями в країні, а це майже 36 відсотків від загальної кількості.

Загалом у Південній Кореї зафіксовано понад 14 300 випадків інфікування та не менше 301 смертних випадків.

Фото: UPI