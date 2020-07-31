Захворюваність на COVID-19 у Франції за тиждень зросла вполовину

У Франції повідомили про значне збільшення кількості випадків захворювання COVID-19. Захворюваність зросла на 54% протягом тижня.

Про це пише The Guardian.

"Органи охорони здоров'я Франції підтвердили «значний приріст» - на 54% кількості випадків коронавірусу на материковій частині території Франції протягом тижня", - йдеться у повідомленні.

Особливо французькі медики схвильовані значним поширенням коронавірусу серед людей віком від 20 до 30 років.

Також зросла кількість тих пацієнтів з COVID-19, які потребують госпіталізації та тих, хто потребує інтенсивної терапії.

Кількість нових випадків захворювання у Франції протягом останніх 24 годин становила 1 377, лише трохи менше, ніж попередньої доби, яка стала рекордною з травня.

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Протягом останніх 24 годин в лікарнях країни було зафіксовано 16 випадків смерті, загальна кількість летальних випадків у Франції внаслідок пандемії коронавірусу становить 30 254.

Як зазначається кількість позитивних результатів тестування на коронавірус збільшилася на 54% у порівнянні з минулим тижнем, кількість проведених тестів зросла лише на 27%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 31 липня у світі загалом з 17 476 105 випадків коронавірусу 676 759 - летальні, 10 939 473 особи одужали.