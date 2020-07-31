Захворюваність на COVID-19 у Франції за тиждень зросла вполовину
Про це пише The Guardian.
"Органи охорони здоров'я Франції підтвердили «значний приріст» - на 54% кількості випадків коронавірусу на материковій частині території Франції протягом тижня", - йдеться у повідомленні.
Особливо французькі медики схвильовані значним поширенням коронавірусу серед людей віком від 20 до 30 років.
Також зросла кількість тих пацієнтів з COVID-19, які потребують госпіталізації та тих, хто потребує інтенсивної терапії.
Кількість нових випадків захворювання у Франції протягом останніх 24 годин становила 1 377, лише трохи менше, ніж попередньої доби, яка стала рекордною з травня.
Протягом останніх 24 годин в лікарнях країни було зафіксовано 16 випадків смерті, загальна кількість летальних випадків у Франції внаслідок пандемії коронавірусу становить 30 254.
Як зазначається кількість позитивних результатів тестування на коронавірус збільшилася на 54% у порівнянні з минулим тижнем, кількість проведених тестів зросла лише на 27%.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 31 липня у світі загалом з 17 476 105 випадків коронавірусу 676 759 - летальні, 10 939 473 особи одужали.