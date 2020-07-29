Туреччина ухвалила закон про контроль соцмереж – штрафи до $1,5 мільйона

Парламент Туреччини сьогодні ухвалив закон, яким становив правила діяльності соціальних мереж, невиконання яких тягне за собою штрафи та обмеження трафіку.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

Новим законом фізичні чи юридичні особи, які дозволяють користувачам створювати, переглядати або ділитися вмістом, таким як тексти, зображення, звук, місцезнаходження, визначатимуться як постачальники соціальних мереж. Вони повинні будуть мати представника у Туреччині, аби отримувати та розглядати скарги щодо контенту на платформах своїх мереж. Представник повинен бути громадянином Туреччини.

На виконання цієї вимоги надається 30 денний термін, після чого буде застосовуватися штраф у розмірі 10 млн турецьких лір ($1,50 млн - ред.), ще через 30 днів штраф буде збільшено втричі.

Також новий закон передбачає вимогу від постачальників соцмереж зберігати дані користувачів в Туреччині та спростити доступ до такої інформації для судових органів, прокурорів та інших владних органів.

У разі отримання таких запитів та невиконання цієї вимоги, буде накладатися штраф від 100 до 1 млн турецьких лір (від $15 до $150 тис. - ред.).

Також серед інших штрафних санкцій будуть застосовуватися заборони на рекламу, скорочення швидкості трафіку.

Ініціатором прийняття закону виступила правляча Партія справедливості та розвитку, аргументуючи його як інструмент для боротьби з кіберзлочинністю, протидії тероризму і захисту користувачів.

Як повідомлялося, наприкінці лютого виникли проблеми з доступом до соціальних мереж Twitter, Facebook, İnstagram, Youtube, що спостерігаються після повідомлення про ескалацію ситуації в сирійській провінції Ідліб. Їх пояснили значним збільшенням трафіку.

За статистикою, у Туреччині 46% користувачів мобільних телефонів постійно контролюють соціальні мережі, а частота використання Twitter і Instagram – найвища у світі.