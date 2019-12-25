Туреччина — на першому місці у світі з використання Twitter та Instagram

У Туреччині 46% користувачів мобільних телефонів постійно контролюють соціальні мережі, а частота використання Twitter і Instagram – найвища у світі.

Такі дані були отримані за результатами 7-річного дослідження, проведеного компанією Deloitte.

"Туреччина посіла перше місце у світі з використання Twitter і Instagram. Необхідність постійно контролювати свої соціальні мережі мають 46% користувачів мобільних телефонів в Туреччині, цей показник в Європі становить лише 21%", - вказується в дослідженні.

Зазначається, що опитування пройшли 44 тисячі 150 представників 28 країн на 6 континентах.

Найбільш використовуваними додатками у світі були названі Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger та Instagram.

Експерти встановили, що у Туреччині 49% користувачів заходять в Instagram щонайменше один раз на годину, в Twitter – 23%. Відповідні показники в Індії, яка теж є рекордсменом з використання соцмереж, складають 33 та 20% відповідно. До прикладу, в Канаді це 9 та 4%, в Австралії – 8 та 3%, Німеччині – 7 та 3%. Середній показник по Європі – 9 та 3%. Найнижчий показник по Instagram у Японії – 6%, по Twitter - у Швеції, Люксембургу, Фінляндії - 1%. У цей рейтинг не були включені дані по США.

Крім того, дослідники відзначають високий рівень використання мобільних телефонів для ігор. У Туреччині 55% користувачів смартфонів регулярно використовують ігрові додатки.

У зв’язку із отриманими даними, дослідники вказують на загрозливе зростання впливу використання мобільних пристроїв загалом та соціальних мереж зокрема на повсякденне життя, діяльність та здоров’я громадян. Такий негативний вплив відзначають 26% користувачів у Туреччині. Цей показник в країнах Європи становить 7%.