Twitter “заборонив” публікацію гіфок

Соцмережа Twitter видалила функцію, яка давала можливість користувачам відправляти анімовані файли PNG (АPNG).

Про це повідомила сама соцмережа на своїй сторінці у Twitter.

“Ми хочемо, щоб усі мали безпечний досвід користування Twitter. Анімовані файли PNG є дуже цікавими, проте вони не відповідають нашим налаштуванням щодо автовідтворення. Саме тому ми видаляємо функцію, яка їх додає до твітів”, - повідомили у соцмережі.

У Twitter додали, що такий крок був зроблений для підвищення безпеки користувачів із епілепсією, адже файли АPNG містять миготливі анімовані зоображення.

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Раніше у компанії заявили, що знайшли баг, який дозволяв користувачам додавати до твітів кілька анімованих файлів PNG одночасно. Попри те, що сам баг було виправлено пізніше, у соцмережі вирішили все одно видалити цю функцію повністю.