ЄС закупив препарат для лікування COVID-19 на понад €60 мільйонів

Європейська комісія підписала контракт із фармацевтичною компанією Gilead на постачання лікарського засобу Veklury (ремдесивір) для лікування коронавірусу (COVID-19).

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

«Учора Європейська комісія підписала контракт із фармацевтичною компанією Gilead на постачання лікарського засобу Veklury (ремдесивір)», - йдеться у пресрелізі.

У Комісії додали, що вартість контракту становить 63 мільйони євро. Сам препарат забезпечить лікування близько 30 000 пацієнтів із важкими симптомами COVID-19 на території блоку.

Зазначається, що Veklury був першим дозволеним препаратом на рівні ЄС для лікування COVID-19. З початку серпня партії лікувального засобу будуть надіслані державам-членам блоку й Великій Британії.

Як повідомлялося, на початку липня Єврокомісія оголосила про виділення Європейським Інвестиційним банком кредиту на 75 мільйонів євро для фармакологічної німецької компанії CureVac для розробки та виробництва перспективної вакцини проти коронавірусу (COVID-19).