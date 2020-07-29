Коронавірус у Росії: за добу - понад 5,4 тисячі хворих, 167 померлих

За 28 липня в Росії зафіксували 5 449 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна їх кількість зросла до 827 509.

З початку епідемії від COVID-19 в Росії померло 13 650 пацієнтів, за добу - 167.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з даними сайту, за минулу добу найбільшу кількість нових випадків COVID-19 було зафіксовано в Москві (671 особа), Свердловській області (223) і Ханти-Мансійському автономному окрузі (173).

Загалом в РФ за минулу добу одужали 8 095 осіб, загалом з початку поширення коронавірусу - 619 204.

На початку тижня стало відомо, що депутат Держдуми РФ, колишній біатлоніст Антон Шипулін захворів на коронавірус разом зі своєю родиною. Зараження сталося після відпочинку в Сочі. Про те, наскільки тісними були контакти Шипуліна з іншими депутатами і громадськими діячами, не повідомлялося.

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За даними Worldometer, у світі підтверджено 16 917 714 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 663 942 летальні, одужали 10 482 364 особи.

Напередодні AP і The New York Times з посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомили, що Росія організувала кампанію з дезінформації про пандемію коронавірусу через кілька англомовних сайтів, пов'язаних з колишніми співробітниками військової розвідки.