Коронавірус у Росії: за добу - понад 5,4 тисячі хворих, 167 померлих
З початку епідемії від COVID-19 в Росії померло 13 650 пацієнтів, за добу - 167.
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
Згідно з даними сайту, за минулу добу найбільшу кількість нових випадків COVID-19 було зафіксовано в Москві (671 особа), Свердловській області (223) і Ханти-Мансійському автономному окрузі (173).
Загалом в РФ за минулу добу одужали 8 095 осіб, загалом з початку поширення коронавірусу - 619 204.
На початку тижня стало відомо, що депутат Держдуми РФ, колишній біатлоніст Антон Шипулін захворів на коронавірус разом зі своєю родиною. Зараження сталося після відпочинку в Сочі. Про те, наскільки тісними були контакти Шипуліна з іншими депутатами і громадськими діячами, не повідомлялося.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 16 917 714 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 663 942 летальні, одужали 10 482 364 особи.
Напередодні AP і The New York Times з посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомили, що Росія організувала кампанію з дезінформації про пандемію коронавірусу через кілька англомовних сайтів, пов'язаних з колишніми співробітниками військової розвідки.