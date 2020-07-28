У Росії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 820 тисяч

У Російській Федерації за минулу добу виявили 5380 нових випадків інфікування коронавірусом загальна їхня кількість зросла до 822 060.

Про це свідчить інформація на сайті стопкоронавирус.рф.

За його даними станом на понеділок, 27 липня, найбільше нових випадків COVID-19 було зафіксовано в Москві (674 особи), Свердловській області (209), Ханти-Мансійському АО (187) і Петербурзі (168).

З початку епідемії від COVID-19 в Росії померло 13 483 пацієнта, за добу - 149. Одужали за минулу добу 88 60 осіб, загалом із початку поширення коронавірусу - 611 109.

У понеділок стало відомо, що депутат Держдуми РФ, колишній біатлоніст Антон Шипулін захворів на коронавірус разом зі своєю сім'єю. Зараження сталося після відпочинку в Сочі. Про те, наскільки близькими були контакти Шипуліна з іншими депутатами і громадськими діячами, не повідомляється.

У вівторок губернатор Чукотського автономного округу РФ Роман Копін повідомив, що потрапив з високою температурою в окружну лікарню після контакту з людиною, зараженою на коронавірус. У нього встановлена ​​пневмонія і є підозра на COVID-19.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 16 659 409 випадків зараження на коронавірус, включно із 656 853 летальних випадків, одужали 10 253 211 осіб.