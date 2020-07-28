Надзвичайний стан в Італії планують продовжити до кінця жовтня

Італійський уряд планує продовжити до кінця жовтня надзвичайний стан у країні, запроваджений навесні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє La Repubblica.

"Рішення уряду - продовжити дію надзвичайного стану до 31 жовтня. Про це сьогодні проситиме прем'єр-міністр Джузеппе Конте у Сенаті о 18:30. Після чого зала проголосує за резолюцію про продовження дії режиму", - йдеться у повідомленні.

Продовження режиму НС дозволить встановлювати у випадку серйозних спалахів захворювання нові "червоні зони" - місцевості, які повністю закриті.

Також надзвичайний стан дозволяє забороняти авіарейси до та з держав, які вважаються небезпечними.

Як повідомлялося, Італія була виключена з більшості списків заборон на поїздки по всьому світу після того, як рівень зараження в країні пішов на спад.

Згідно з даними Worldometer, загалом у світі підтверджено 16 659 409 випадків зараження на коронавірус, зокрема 656 853 летальних випадків, одужали від недуги 10 253 211 осіб.