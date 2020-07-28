ЄС ще два тижні не відкриватиме кордони – Bloomberg

Європейський Союз щонайменше ще два тижні не відкриватиме кордони через збільшення випадків захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

"Схоже на те, що Європейський Союз готовий залишити свої зовнішні кордони закритими для мандрівників з більшості країн, включаючи США, впродовж щонайменше ще двох тижнів на тлі різкого зростання числа випадків коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили співрозмовники, водночас у ЄС схиляються до скорочення списку з 13 держав, зокрема, до виключення Канади, Китаю, Японії і Південної Кореї, жителям яких наразі дозволено приїжджати в країни блоку.

До "білого" списку наразі входять Алжир, Австралія, Грузія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс і Уругвай.

За даними джерел, Алжир і Марокко також можуть бути виключені рішенням послів країн-членів ЄС на зустрічі в середу, 28 липня.

Як повідомлялося, загалом у світі станом на ранок 28 липня кількість хворих на COVID-19 становить 16 650 48 осіб. 10 234 971 особа одужала, 656 621 пацієнт помер.

Фото: Adrienne Surprenant/Bloomberg